В Екатеринбурге лор-отделение ОКБ № 1 закрыли на карантин из-за коронавируса

В оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции в регионе изданию информацию подтвердили.

Пациент с подтвержденным коронавирусом был госпитализирован в инфекционное отделение другой больницы.

На данный момент в ОКБ № 1 проводятся противоэпидемические мероприятия — постконтактное тестирование, изолирование, а также дезинфекция.