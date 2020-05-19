В Екатеринбурге лор-отделение ОКБ № 1 закрыли на карантин из-за коронавируса
Сегодня, 08:41ОбществоФото: pixabay.com
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В Екатеринбурге в лор-отделении Областной клинической больницы № 1 был выявлен коронавирус у одного из пациентов. На данный момент сейчас объявлен карантин, сообщает «Комсомольская правда».
Сюжеты: Коронавирус, Екатеринбург
В оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции в регионе изданию информацию подтвердили.
Пациент с подтвержденным коронавирусом был госпитализирован в инфекционное отделение другой больницы.
На данный момент в ОКБ № 1 проводятся противоэпидемические мероприятия — постконтактное тестирование, изолирование, а также дезинфекция.
Прием новых пациентов в отделение временно приостановлен. Пациенты, находящиеся в медучреждении, продолжают проходить лечение.
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