В Екатеринбурге организатору тайной вечеринки в период пандемии назначен штраф
Сегодня, 12:33ОбществоФото: pixabay.com
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Сегодня, 19 мая, в Екатеринбурге прошло судебное заседание по делу Станислава Словиковского. Ему предъявлено обвинение в организации тайной вечеринки в период действующего режима самоизоляции, сообщает ИА «Уральский меридиан» со ссылкой на пресс-службу суда.
Сюжеты: Екатеринбург, Коронавирус
Наказание за совершение преступления составило 15 тысяч рублей.
Тайная вечеринка прошла в Екатеринбурге в ночь с 17 на 18 апреля на улице Московской. На ней присутствовало 10 человек. Информацию о проведении мероприятия рассылали в социальных сетях. Словиковский признал свою вину и извинился.
Ранее суд Екатеринбурга назначил штраф молодому человеку и девушке за предоставление съемной квартиры для проведения закрытой вечеринки. Однако для них сумма наказания составила одну тысячу рублей.
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