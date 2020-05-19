В Нижнем Тагиле на Девятом поселке началась реконструкция спортивной площадки

Как рассказала председатель ТОС «9-й поселок» Татьяна Носкова, площадка никем не обслуживалась уже три года и оборудование на ней исчерпало срок службы. На новом спортобъекте появятся детская игровая зона, площадки для игры в баскетбол, волейбол, настольный теннис и мини-футбол.