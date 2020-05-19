В Нижнем Тагиле на Девятом поселке началась реконструкция спортивной площадки
Сегодня, 18:59ОбществоФото: «Тагильский рабочий»
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В Нижнем Тагиле на 9-м поселке началась подготовка к возведению новой спортплощадки. МУП «Тагилдорстрой» приступило к демонтажным работам, сообщает «Тагильский рабочий».
Сюжеты: Нижний Тагил
Как рассказала председатель ТОС «9-й поселок» Татьяна Носкова, площадка никем не обслуживалась уже три года и оборудование на ней исчерпало срок службы. На новом спортобъекте появятся детская игровая зона, площадки для игры в баскетбол, волейбол, настольный теннис и мини-футбол.
Напомним, с просьбой обустроить зону отдыха и спорта в поселке к Владимиру Путину обратился инвалид-колясочник Александр Коченков. Идею поддержал мэр города Владислав Пинаев, и площадка была включена в план реконструкции на 2020 год.
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