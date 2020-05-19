В Нижнем Тагиле полиция проверяет граждан в общественном транспорте на наличие масок
Сегодня, 14:15ОбществоФото: pixabay.com
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Полицейские в Нижнем Тагиле продолжают проводить проверки граждан на соблюдение масочного режима. Сегодня, 19 мая, проверка проходит в районе вокзала. Об этом TagilCity.ru сообщили жители города.
Сюжеты: Эксклюзив, Коронавирус, Нижний Тагил
Тагильчане рассказали, что представители правоохранительных органов встречают приезжающих людей, а также останавливают тех, кто не имеет средств индивидуальной защиты.
16 мая подобная проверка прошла в районе магазина «Красное и Белое» по улице Выйская, 29. Полицейские останавливали тех, кто заходит и выходит из магазина. Если маски отсутствовали, то жителей также спрашивали о причинах.
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