В Нижнем Тагиле Строительный техникум вывел на занятия студентов-заочников
Сегодня, 15:25ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Нижнетагильский строительный техникум разместил на своем сайте информацию о начале обучения студентов-заочников. Согласно данным, занятия начинаются 18 мая, при этом режим самоизоляции в Свердловской области продлен до 25 мая.
Сюжеты: Эксклюзив, Коронавирус, Нижний Тагил
Как рассказали TagilCity.ru горожане, аудитории заполнены студентами, все они сидят на занятиях в медицинских масках.
Получить комментарий в образовательном учреждении в течение дня редакции не удалось — ни по одному из указанных на сайте учреждения номеров не ответили.
Евгений Куйвашев, в связи со вспышкой коронавируса в логистической компании «Красное и Белое», продлил режим самоизоляции до 25 мая. Ранее стало известно, что планируется открыть торговые центры, а также будут разрешены прогулки с соблюдением социальной дистанции. Об открытии образовательных учреждений глава региона не сообщал. В настоящий момент разрешено работать дежурным группам детсадов.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей