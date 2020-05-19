В Нижнем Тагиле Строительный техникум вывел на занятия студентов-заочников

Как рассказали TagilCity.ru горожане, аудитории заполнены студентами, все они сидят на занятиях в медицинских масках.

Получить комментарий в образовательном учреждении в течение дня редакции не удалось — ни по одному из указанных на сайте учреждения номеров не ответили.