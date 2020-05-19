В Нижнем Тагиле в начале лета начнут устанавливать новые площадки для ТКО

Компания готова приступить к строительству мест для накопления мусора в Нижнем Тагиле. Администрацией города были утверждены и переданы специалистам предприятия 27 новых адресов для размещения контейнерных площадок. Их планируется сделать в частном секторе Нижнего Тагила, а также в поселках Волчевка, Уралец, Евстюниха и Студеный.

По словам заместителя гендиректора по строительству и эксплуатации объектов обращения с ТКО АО «Облкоммунэнерго» Андрея Яськина, в 2020 году были введены новые требования к установке площадок для ТКО. Согласно им, расстояние от места накопления отходов до границы земельного участка должно быть не больше 100 метров.

Поэтому, чтобы определить места для установки контейнеров, проведена тщательная работа. Строительство начнется в ближайшее время, сейчас мы готовимся к подписанию договора с подрядчиком, рассказал Андрей Яськин.

Современные площадки для сбора ТКО «Облкоммунэнерго» строит в рамках концессионного соглашения с муниципалитетом. По условиям соглашения, предприятие должно создать 191 место в Нижнем Тагиле. Объем инвестиций составляет примерно 30 миллионов рублей. Первые площадки появились в конце 2019 года в частном секторе. Адреса также были определены администрацией города.