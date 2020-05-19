В России работающим пенсионерам старше 65 лет продлят электронные больничные

Сообщается, что граждане в возрасте 65 лет и старше, находящиеся на самоизоляции, но не работающие удаленно или не находящиеся в отпуске, могут оформить электронные больничные листы на период с 12 по 29 мая.

Отмечается, что оплата новых больничных будет осуществляться за счет средств Фонда социального страхования напрямую работнику за весь период. Выплата осуществляется в течение семи дней со дня, как был оформлен больничный. Выдача больничных будет осуществляться на основании данных работодателей, переданных ФСС.