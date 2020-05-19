В России работающим пенсионерам старше 65 лет продлят электронные больничные
Сегодня, 09:19ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Работающие пенсионеры смогут продлить электронные больничные до 29 мая, сообщают «РИА-Новости» со ссылкой на пресс-службу Правительства РФ.
Сюжеты: Коронавирус
Сообщается, что граждане в возрасте 65 лет и старше, находящиеся на самоизоляции, но не работающие удаленно или не находящиеся в отпуске, могут оформить электронные больничные листы на период с 12 по 29 мая.
Отмечается, что оплата новых больничных будет осуществляться за счет средств Фонда социального страхования напрямую работнику за весь период. Выплата осуществляется в течение семи дней со дня, как был оформлен больничный. Выдача больничных будет осуществляться на основании данных работодателей, переданных ФСС.
Кроме того, гражданам не потребуется предоставления дополнительных документов. Пособие по временной нетрудоспособности будет рассчитываться по общим правилам.
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