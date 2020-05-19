В России утверждены правила продажи лекарств через интернет

Так, дистанционная продажа не распространяется на препараты, которые отпускаются по рецепту, наркотические, психотропные и спиртосодержащие (с объёмной долей этилового спирта более 25%). Все остальные можно заказывать онлайн или по телефону.

Для получения разрешения на торговлю через интернет, аптека должна отправить заявление и пакет документов в Росздравнадзор. Аптека должна иметь лицензию, которая выдана не менее года назад, а также сайт или мобильное приложение, собственную доставку или договор со специальной службой. Рассмотрение заявки осуществляется в течение пяти лет. Если ее одобрят, то аптека сможет принимать заказы, а также доставлять препараты.