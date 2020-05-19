В России утверждены правила продажи лекарств через интернет
Правительством РФ были утверждены правила продажи лекарств через интернет. Разъяснен порядок выдачи разрешений аптекам на осуществление подобной деятельности. Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
Так, дистанционная продажа не распространяется на препараты, которые отпускаются по рецепту, наркотические, психотропные и спиртосодержащие (с объёмной долей этилового спирта более 25%). Все остальные можно заказывать онлайн или по телефону.
Для получения разрешения на торговлю через интернет, аптека должна отправить заявление и пакет документов в Росздравнадзор. Аптека должна иметь лицензию, которая выдана не менее года назад, а также сайт или мобильное приложение, собственную доставку или договор со специальной службой. Рассмотрение заявки осуществляется в течение пяти лет. Если ее одобрят, то аптека сможет принимать заказы, а также доставлять препараты.
В течение полугода Минздрав должен организовать мониторинг применения данных правил и предоставить отчет по его результатам.
В марте президент РФ Владимир Путин подписал указ, который разрешает дистанционно продавать лекарства. Позднее соответствующий закон был принят депутатами Госдумы.