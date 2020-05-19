В Свердловской области назначен новый заместитель прокурора

Рабочая карта тагильского градоначальника

Интерактивная карта контейнеров под ТКО в Нижнем Тагиле

Как правильно выбросить мусор и не заразиться COVID-19

«Тенденции давно витали в воздухе». Что думают тагильчане о дистанционных выборах

Аппараты ИВЛ и тепловизоры: как пандемия изменила спрос на медтехнику в России