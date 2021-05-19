80-летняя женщина с 30 голодными котами найдена в квартире в Нижнем Тагиле

Пенсионерка в Нижнем Тагиле живет в квартире с горами мусора. Среди этой антисанитарии 80-летняя женщина содержит и 30 котов и кошек разного возраста: голодные животные, неприятный запах и насекомые вызвали тревогу у соседей. Волонтеры просят помощи у тагильчан.

В одной из квартир Нижнего Тагила живет женщина 80-лет. Соседи пожаловались ее домашний зоопарк: в квартире проживает порядка 30 котов и котят. Сама женщина уже не справляется с животными, ей нечем их кормить. Сначала в доме тагильчанки появились два котенка. Позже количество кошек стало расти без контроля - женщина не занималась их стерилизацией. Зоозащитники о женщине узнали пару лет назад, когда она приютила соседскую собаку, от которой отказался хозяин. Через месяц эта собака родила 7 щенков, и волонтеры помогали содержать и пристраивать животных. Женщина не знала, что с ними делать и чем кормить. Начали помогать. Пока щенки были маленькие, привозили корм и пытались пристроить. Но время шло, а дом обрел только один малыш. Щенки подросли, пришло время стерилизовать. Нескольких пристроили, трое и мамка остались. На протяжении этих двух лет старались чем-то помочь. Строили для них будки, стелили в вольере пол, рассказала TagilCity.ru волонтер Наталья. Этой весной зоозащитники проведали женщину и узнали, что соседи недовольны шумом от ее кошек. Попасть в квартиру, чтобы сфотографировать и забрать часть кошек, удалось не сразу: Соседи её ругают за кошек, якобы они громко кричат, пока её нет дома, и надо их куда-то пристроить. Мы стали настаивать, чтоб сфотографировать и выставить на пристрой, может кому повезет. Но в квартиру она нас всякими отговорками не хотела пускать. Ей стыдно было, как уже сейчас понятно, в каких условиях она проживает. Но всё-таки, уговорами нам удалось попасть в её жилище и увидеть все своими глазами. Сейчас в пристрое нуждаются животные из этой квартиры. Часть из них уже удалось забрать, остальные живут среди мусора и мух: женщина постоянно носила в дом различные вещи с помоек, но обещала больше этого не делать. Также волонтеры просят помощи у тагильчан, чтобы прибрать квартиру женщине. Нужны добровольцы вынести остатки, чтобы провести дезинфекцию и отмыть жилище, сделать ремонт, привести в нормальные условия для проживания, поставить необходимую мебель, пусть даже б/у, но в хорошем состоянии. В квартире нет газа - газовая плита пришла в негодность и её отключили. Нет воды никакой, все проржавело, а краны не работают. С электричеством тоже беда. Наталья Смирнова рассказывает, что женщине нужна любая помощь, в том числе медицинская. В таком возрасте, по словам самой пенсионерки, к врачам она не обращается. Помощь можно оказать, связавшись с Натальей в соцсетях.

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