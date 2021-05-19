«Аллея династий» появилась в Нижнем Тагиле в парке «Народный»

В ее закладке приняли участие глава города Владислав Пинаев и представители трудовых династий УВЗ, НТМК, НТИИМ, Уралкриомаш, МЧС, Планты, здравоохранения и Росгосцирка. По словам директора Нижнетагильского цирка Руслана Марчевского, 19 мая было высажено десять лип. Это связано с числом семей, которые поучаствовали в озеленении парка.
Отмечается, что одним из первых саженцев стало дерево династии Ионга. Трудовой стаж данной семьи составляет более 150 лет. В больницах Нижнего Тагила работают представители трех поколений.
История нашей династии началась с мамы моего мужа — Лидии Васильевны Новиковой. Она посвятила медицине 33 года, работала сначала участковым при поликлинике УВЗ, потом терапевтов в ГБ № 1,рассказала главный врач стоматологической поликлиники Елена Ионга.
На мероприятии Владислав Пинаев выразил благодарность тагильчанам, которые помогли в закладке аллеи. Он подчеркнул, что в июле рядом с аллей планируется установить памятник Святым Благоверным Петру и Февронии Муромским.
Напомним, на аллее будет рассказываться о 10 династиях — УВЗ, НТМК, «Уралкриомаш», МЧС, медицина и другие.