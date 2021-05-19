«Аллея династий» появилась в Нижнем Тагиле в парке «Народный»

«Аллея династий» появилась в Нижнем Тагиле в парке «Народный»
«Аллея династий» появилась в Нижнем Тагиле в парке «Народный»
Сегодня, 21:53ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Новая аллея появилась в Нижнем Тагиле на территории парка «Народный», сообщает пресс-служба администрации города.

В ее закладке приняли участие глава города Владислав Пинаев и представители трудовых династий УВЗ, НТМК, НТИИМ, Уралкриомаш, МЧС, Планты, здравоохранения и Росгосцирка. По словам директора Нижнетагильского цирка Руслана Марчевского, 19 мая было высажено десять лип. Это связано с числом семей, которые поучаствовали в озеленении парка.

Отмечается, что одним из первых саженцев стало дерево династии Ионга. Трудовой стаж данной семьи составляет более 150 лет. В больницах Нижнего Тагила работают представители трех поколений.

История нашей династии началась с мамы моего мужа — Лидии Васильевны Новиковой. Она посвятила медицине 33 года, работала сначала участковым при поликлинике УВЗ, потом терапевтов в ГБ № 1,рассказала главный врач стоматологической поликлиники Елена Ионга.

На мероприятии Владислав Пинаев выразил благодарность тагильчанам, которые помогли в закладке аллеи. Он подчеркнул, что в июле рядом с аллей планируется установить памятник Святым Благоверным Петру и Февронии Муромским.

Напомним, на аллее будет рассказываться о 10 династиях — УВЗ, НТМК, «Уралкриомаш», МЧС, медицина и другие.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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