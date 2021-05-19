«Аллея династий» появилась в Нижнем Тагиле в парке «Народный»

В ее закладке приняли участие глава города Владислав Пинаев и представители трудовых династий УВЗ, НТМК, НТИИМ, Уралкриомаш, МЧС, Планты, здравоохранения и Росгосцирка. По словам директора Нижнетагильского цирка Руслана Марчевского, 19 мая было высажено десять лип. Это связано с числом семей, которые поучаствовали в озеленении парка.