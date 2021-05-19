Дегтярев назвал Хабаровский край лидером по молодежной политике в ДФО

В данный момент уже несколько проектов в отношении молодежной политики стартовало в Хабаровском крае по инициативе Дегтярева. Их реализация позволит не только улучшить доступность и качество образования, но и обеспечить молодежь новыми рабочими местами с достойной зарплатой. Так, планируется в полтора раза увеличить число рабочих мест в высокотехнологичных отраслях промышленности. Помимо этого, в вузах Хабаровского края было увеличено количество бюджетных мест — молодежь получила дополнительные 600 мест по перспективным специальностям.