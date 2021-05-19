Дегтярев назвал Хабаровский край лидером по молодежной политике в ДФО

На открытии заседания глава региона объявил, что Хабаровский край занимает лидирующие позиции в ДФО в вопросах развития молодежной политики и качества обучения, пишет transsibinfo. Власти региона активно вовлекают молодежь в совместные действия по формированию стратегии развития Хабаровского края. Дегтярев считает, что именно такой подход сделает регион привлекательным для молодых людей.
Глава региона заявил, что власти приглашают все российские вузы открывать свои филиалы в Хабаровском крае. Однако в приоритете поддержка среднего профобучения и вузов самого Хабаровского края, подчеркнул он.
В данный момент уже несколько проектов в отношении молодежной политики стартовало в Хабаровском крае по инициативе Дегтярева. Их реализация позволит не только улучшить доступность и качество образования, но и обеспечить молодежь новыми рабочими местами с достойной зарплатой. Так, планируется в полтора раза увеличить число рабочих мест в высокотехнологичных отраслях промышленности. Помимо этого, в вузах Хабаровского края было увеличено количество бюджетных мест — молодежь получила дополнительные 600 мест по перспективным специальностям.
В скором времени в Хабаровске планируют начать возведение крупного студенческого городка, в котором смогут разместиться несколько тысяч абитуриентов. Также будет расширен образовательный, научный и инновационный проект «Сириус».
На площадке форума также была затронута проблема доступности жилья. По поручению Путина в год должно вводиться миллион квадратных метров жилья, и это поручение будет выполнено, заявил Дегтярев.
В нынешнем году в Хабаровском крае на поддержку семей с детьми запланировано выделить 10,7 миллиарда рублей бюджетных средств. Помимо этого, в регионе были проиндексированы выплаты материнского капитала. Теперь его размер считается одним из самых крупных на Дальнем Востоке — он составил 260 тысяч рублей.