Госдума одобрила закон ЕР о новых выплатах семьям с детьми

В России с этого года начнут действовать новые меры поддержки семей с детьми и беременных женщин - Государственная дума приняла поправки, предложенные партией “Единая Россия”.

По сообщению издания, в этом году дополнительные выплаты получат порядка 2 миллионов российских семей. Так, родителям детей-дошкольников при выходе на больничный теперь будут оплачивать 100% от заработной платы, независимо от трудового стажа. Мера поддержки вступит в силу с осени текущего года. Также беременные женщины, которые встанут на учет в медицинское учреждение на ранних сроках и находятся в трудной жизненной ситуации, станут получать ежемесячную выплату. Данная мера поддержки будет доступна женщинам, которые имеют доход ниже прожиточного минимума, установленного в регионе. Андрей Исаев, первый заместитель руководителя фракции ЕР, отметил, что такую меру в этом году получат свыше 600 тысяч беременных женщин. Кроме этого, пособие станут выплачивать семьям, воспитывающим детей в возрасте от восьми до шестнадцати лет включительно. Для получения выплаты родитель должен подтвердить, что воспитывает ребенка один и имеет доход ниже прожиточного минимума в регионе. Также необходимо будет судебное решение об уплате алиментов. «Соответствующее пособие, по нашим прогнозам, охватит примерно 360 тысяч детей. Оно в среднем по России составит 5360 рублей. Его также начнут выплачивать с 1 июля», — сообщил Андрей Исаев. Татьяна Буцкая, основатель и руководитель движения “Совет Матерей” России, а также эксперт ОНФ, считает, что все меры, предложенные “Единой Россией”, важны и актуальны. «Беременным женщинам важно не обещание, как все будет хорошо потом, а поддержка здесь и сейчас. Также необходимо поддержать и одиноких родителей детей до 16 лет. Чаще всего это женщины, работающие для обеспечения ребенка. А взыскание алиментов, которые могли бы облегчить положение такой семьи, сейчас является проблематичным», - пояснила Буцкая. На сайте ER.ru сообщается, что ранее президент Российской Федерации Владимир Путин в рамках ежегодного послания Совету Федерации одобрил инициативы “Единой России”. После этого депутатами были оперативно разработаны и внесены поправки, чтобы меры социальной поддержки начали работать в ближайшем будущем. Елена Чечунова, руководитель фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании Свердловской области, прокомментировала инициативы партии. «Очень важно, что мера поддержки будет оказана детям из неполных семей с небольшим доходом. Женщины, которые одни воспитывают ребенка и находятся в сложной жизненной ситуации, не раз обращались ко мне на приемах, - рассказала она. - В нашем регионе число зарегистрированных браков всего на треть опережает число разводов. Не редкость, когда один из родителей ушел из жизни. Таким образом, неполных семей достаточно много». Она отметила, что прожиточный минимум для детей в Свердловской области в 2021 году составляет 11 850 рублей. Размер ежемесячного пособия, а это половина прожиточного минимума, составит 5925 рублей. Эта выплату на детей от 8 до 16 лет смогут получать родители, у которых есть решение суда об уплате алиментов, или неполные семьи.

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