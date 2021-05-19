Из-за резонансных ДТП глава свердловской ГИБДД получил представление от прокуратуры

Из-за резонансных ДТП глава свердловской ГИБДД получил представление от прокуратуры
Из-за резонансных ДТП глава свердловской ГИБДД получил представление от прокуратуры
Сегодня, 21:48ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Врио начальника управления ГИБДД Свердловской области Алексей Спиридонов получил представление от прокуратуры. Это связано с нарушениями в сфере профилактики ДТП.

Отмечается, что в первом квартале текущего года возросло количество ДТП: на 12,6% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Также увеличилось число погибших и пострадавших, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Прокуроры организовали плановую проверку областного УГИБДД с целью проверить реализацию полномочий в профилактике ДТП. В результате прокуратура внесла представление главе Госавтоинспекции. Требуется устранить выявленные нарушения.

Также перед начальником ГУ МВД по Свердловской области Александром Мешковым был поставлен вопрос об увеличении числа постов ДПС в центральной части Екатеринбурга.

Напомним, 16 мая две иномарки врезались у ТРЦ «Гринвич» в Екатеринбурге. В результате столкновения одна из машин отлетела в толпу. Среди пострадавших — беременная девушка и ее годовалая дочка.

Материалы по теме:
Свердловская областьдтппредставлениемассовое дтпЕкатеринбург
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы