Редкая птица из Красной книги впервые замечена в окрестностях Екатеринбурга

Появление в черте большого города редкого хищника говорит об улучшении экологической обстановки, уверяют орнитологи.
До этого в Екатеринбурге скопу не видели никогда, сообщила орнитолог, кандидат биологических наук Нина Садыкова URA.RU.
Она отметила, что сейчас у краснокнижных птиц идет период поиска для гнездования.
Обычно рыбоядные редкие орлы обитают возле водоемов и в болотистой местности, удаленных от поселений.
Напомним, ранее мы рассказывали, как девушка из Нижнего Тагила Юлия Жеребцова спасает раненых птиц. Пернатых она выхаживает в обычной «хрущевке» недалеко от центра Вагонки. Сейчас Юлия занимается официальным оформлением своей маленькой «птичьей больницы», в реабилитационный центр диких животных.