Редкая птица из Красной книги впервые замечена в окрестностях Екатеринбурга

Редкая птица из Красной книги впервые замечена в окрестностях Екатеринбурга
Редкая птица из Красной книги впервые замечена в окрестностях Екатеринбурга
Сегодня, 11:55ОбществоФото: Евгения Гаева
Редкая птица из Красной книги впервые замечена в окрестностях Екатеринбурга. Редкого орла — скопу заметили над Шарташом.

Появление в черте большого города редкого хищника говорит об улучшении экологической обстановки, уверяют орнитологи.

До этого в Екатеринбурге скопу не видели никогда, сообщила орнитолог, кандидат биологических наук Нина Садыкова URA.RU.

Она отметила, что сейчас у краснокнижных птиц идет период поиска для гнездования.

Обычно рыбоядные редкие орлы обитают возле водоемов и в болотистой местности, удаленных от поселений.

Напомним, ранее мы рассказывали, как девушка из Нижнего Тагила Юлия Жеребцова спасает раненых птиц. Пернатых она выхаживает в обычной «хрущевке» недалеко от центра Вагонки. Сейчас Юлия занимается официальным оформлением своей маленькой «птичьей больницы», в реабилитационный центр диких животных.

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Екатеринбург
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