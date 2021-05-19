Редкая птица из Красной книги впервые замечена в окрестностях Екатеринбурга

Напомним, ранее мы рассказывали, как девушка из Нижнего Тагила Юлия Жеребцова спасает раненых птиц. Пернатых она выхаживает в обычной «хрущевке» недалеко от центра Вагонки. Сейчас Юлия занимается официальным оформлением своей маленькой «птичьей больницы», в реабилитационный центр диких животных.