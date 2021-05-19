Российская певица прошла в финал Евровидения

Российская певица прошла в финал Евровидения
Российская певица прошла в финал Евровидения
Сегодня, 10:42ОбществоФото: скриншот видео на канале "Евровидение-2021" в YouTube
Российская певица Manizha попала в финал Евровидения, войдя в десятку лучших исполнителей на полуфинале международного музыкального конкурса.

Первый полуфинал ежегодного, 65-го по счету конкурса «Евровидение-2021», прошел 18 мая в Роттердаме. Исполнительница Manizha с песней Russian Woman, выступавшая под третьим номером, попала в финал шоу по итогам голосования членов жюри и зрителей.

Manizha появилась на сцене в платье из лоскутов, которые прислали женщины разных национальностей, проживающие в России. По словам артистки, этот наряд символизирует многонациональность нашей страны.

Также в число тех, кто продолжит борьбу за победу, оказались артисты из Украины, Азербайджана, Норвегии, Швеции, Израиля, Литвы, Бельгии и других стран.

Финал конкурса пройдет 22 мая. В нем примут участие музыканты из 26 стран.

Напомним, в этом году «Евровидение-2021» покажут в группах Первого в Одноклассниках и ВКонтакте. Смотреть прямые трансляции одного из самых популярных музыкальных конкурсов можно будет, не выходя из любимых соцсетей — с 18 по 22 мая.

РоссияконкурсмузыкаобществоЕвровидение
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы