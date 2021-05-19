Российская певица прошла в финал Евровидения

Первый полуфинал ежегодного, 65-го по счету конкурса «Евровидение-2021», прошел 18 мая в Роттердаме. Исполнительница Manizha с песней Russian Woman, выступавшая под третьим номером, попала в финал шоу по итогам голосования членов жюри и зрителей.
Manizha появилась на сцене в платье из лоскутов, которые прислали женщины разных национальностей, проживающие в России. По словам артистки, этот наряд символизирует многонациональность нашей страны.
Также в число тех, кто продолжит борьбу за победу, оказались артисты из Украины, Азербайджана, Норвегии, Швеции, Израиля, Литвы, Бельгии и других стран.
Финал конкурса пройдет 22 мая. В нем примут участие музыканты из 26 стран.
Напомним, в этом году «Евровидение-2021» покажут в группах Первого в Одноклассниках и ВКонтакте. Смотреть прямые трансляции одного из самых популярных музыкальных конкурсов можно будет, не выходя из любимых соцсетей — с 18 по 22 мая.