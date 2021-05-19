Российская певица прошла в финал Евровидения

Напомним, в этом году «Евровидение-2021» покажут в группах Первого в Одноклассниках и ВКонтакте. Смотреть прямые трансляции одного из самых популярных музыкальных конкурсов можно будет, не выходя из любимых соцсетей — с 18 по 22 мая.