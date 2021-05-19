Сбербанк видит потенциал в облачных технологиях и искусственном интеллекте

"Облачная технология уже существует, но на российском рынке еще не наблюдается ее всестороннего применения, как, к примеру, в странах Европы и Азии, а также в США. И тут дело не в отставании технологическом, а в элементарном скепсисе со стороны пользователей. Сейчас мы находимся в стадии популяризации этого явления. Ведь ее массовое использование кардинально изменит экономику", — заявил Рафаловский журналистам накануне проведения технофорума Сбера SmartDev.
Управленец также оценил быстрые темпы роста облачного бизнеса в России. Однако считает, что этот уровень все еще недостаточно высок: по разным сведениям, только 15-30% российских компаний широко используют данную опцию в своей работе, пишет 1prime.ru.
"Что касается мультимодальных виртуальных ассистентов, то тут, я уверен, предприниматели обязательно захотят применять их во всех бизнес-процессах. Ну и искусственный интеллект, конечно, уже существует. Но мы пока в самом начале процесса его внедрения", — заключил исполнительный вице-президент.