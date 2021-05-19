Сбербанк видит потенциал в облачных технологиях и искусственном интеллекте

"Облачная технология уже существует, но на российском рынке еще не наблюдается ее всестороннего применения, как, к примеру, в странах Европы и Азии, а также в США. И тут дело не в отставании технологическом, а в элементарном скепсисе со стороны пользователей. Сейчас мы находимся в стадии популяризации этого явления. Ведь ее массовое использование кардинально изменит экономику", — заявил Рафаловский журналистам накануне проведения технофорума Сбера SmartDev.