"Школа цифрового творчества" появится в Нижнем Тагиле

Напомним, в начале марта гранты по нацпроекту «Культура» получили творческие коллективы Дворца национальных культур на Руднике в Нижнем Тагиле. В конкурсном отборе участвовали коллективы до 10 человек и до 25 человек. Три творческие группы победителей в первой номинации получили по полмиллиона рублей, во второй победу одержали шесть коллективов, они получили по 250 тысяч.