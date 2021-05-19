"Школа цифрового творчества" появится в Нижнем Тагиле

Проект тагильского образовательного учреждения вошел в число победителей очередного конкурса социальных и благотворительных проектов «ОМК-Партнерство», который в седьмой раз организовала московская «Объединенная металлургическая компания».
Грант, сумма которого пока не уточняется, будет направлен на реализацию осенью 2021 года проекта «Школа цифрового творчества «Digital art». В рамках мероприятия в школе № 44 пройдет обучение для учащихся по цифровому искусству по трем направлениям — МультСтудия, 3D рисование и моделирование. Также предусмотрено проведение открытых занятий и мастер-классов для родителей и всего педагогического сообщества города Нижний Тагил.
Результаты проекта будут представлены в рамках итогового городского Фестиваля цифрового творчества «Digital art», рассказали в городском управлении образования.
Напомним, в начале марта гранты по нацпроекту «Культура» получили творческие коллективы Дворца национальных культур на Руднике в Нижнем Тагиле. В конкурсном отборе участвовали коллективы до 10 человек и до 25 человек. Три творческие группы победителей в первой номинации получили по полмиллиона рублей, во второй победу одержали шесть коллективов, они получили по 250 тысяч.