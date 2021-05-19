Суд вынес приговор угонщику элитных машин из Екатеринбурга

Однако защитник осужденного планирует обжаловать данное решение. По словам адвоката Дмитрия Бушухина, ранее по делу был осужден другой участник группы. Он получил 4,5 года колонии, сообщает Е1.
Мы считаем, что шесть лет слишком много,подчеркнул адвокат.
Напомним, в сентябре 2020 года в Екатеринбурге был задержан угонщик элитных автомобилей. Он был схвачен в гараже, куда загонял машины, а после сбывал. В феврале 2021 года Андрей Щербаков получил иск за клевету. Ранее он заявил, что его дело сфабриковано.