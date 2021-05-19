Суд вынес приговор угонщику элитных машин из Екатеринбурга

Напомним, в сентябре 2020 года в Екатеринбурге был задержан угонщик элитных автомобилей. Он был схвачен в гараже, куда загонял машины, а после сбывал. В феврале 2021 года Андрей Щербаков получил иск за клевету. Ранее он заявил, что его дело сфабриковано.