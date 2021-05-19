В правила благоустройства территории Нижнего Тагила внесены изменения

В правила благоустройства территории Нижнего Тагила внесены изменения
В правила благоустройства территории Нижнего Тагила внесены изменения
Сегодня, 10:21ОбществоФото: Александр Елохин
На публичных слушаниях в правила благоустройства территории Нижнего Тагила внесены изменения. Нововведения связаны с изменением законодательства РФ и предписанием природоохранной прокуратуры.

Публичные слушания по проекту изменений в правилах благоустройства территории Нижний Тагила состоялись во вторник, 18 мая. В мероприятии приняли участие около 60 тагильчан, сообщает пресс-служба городской администрации.

В перечень документов, на основании которых разработаны правила благоустройства, были добавлены санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территории городских и сельских поселений, сформулированы некоторые определения, исключены и дополнены статьи правил благоустройства, рассказал о поправках в свод правил заместитель начальника управления городским хозяйством Игорь Комаров.

Изменения коснулись порядка складирования снега на дворовых территориях во время уборки проездов и крыш домов. Также дано определение «входной группы», включенное в перечень объектов, которые необходимо очищать от снега и льда. Согласно новым правилам, не допускается повреждение зеленых насаждений при складировании снега.

Кроме того, полностью в новой редакции была утверждена статья 14, где подробно описывается порядок проведения земляных работ на территории города и сельских населенных пунктов. Документ дополнен статьей 28 «Требования к размещению сооружений связи — антенных опор, мачт, башен». Правила благоустройства направлены на сохранение эстетического вида городского ландшафта, а также улучшение инфраструктуры муниципалитета, отметили в администрации Нижнего Тагила.

Напомним, в течение 2021 года свыше 34 миллионов рублей потратят на комплексное благоустройство дворов Нижнего Тагила, объединяющих четыре многоквартирных дома.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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