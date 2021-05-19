Житель Нижнего Тагила напал на племянника с ножом

Напомним, 8 мая тагильчанин зарезал родственницу во время празднования своего юбилея. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте, а тагильчанин ушел из дома и уснул на улице. Об инциденте сообщили другие гости застолья, которые обнаружили рядом с собой труп.