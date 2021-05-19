Житель Нижнего Тагила напал на племянника с ножом

Житель Нижнего Тагила напал на племянника с ножом
Житель Нижнего Тагила напал на племянника с ножом
Сегодня, 11:30ОбществоФото: 1mediainvest.ru
За покушение на убийство племянника тагильчанина приговорили к 6,5 годам тюрьмы. Мужчина вонзил родственнику нож в горло.

Инцидент случился утром 12 июня 2020 года в ходе конфликта, когда осужденный пришел в квартиру к своему племяннику. Юноша попросил дядю, с которым делил жилплощадь, переехать из большой комнаты квартиры в маленькую. Однако мужчина в ответ вооружился ножом и попытался нанести своему родственнику удар ножом в шею.

Племяннику удалось рукой отбить удар, однако последний продолжал попытки нанести удары ножом, говоря потерпевшему, что все равно убьет его. В ходе борьбы ему удалось нанести родственнику удар ножом в шею. Но потерпевший оказал злоумышленнику активное сопротивление и сумел разоружить его, рассказали подробности в пресс-службе региональной прокуратуры.

С места преступления нападавший скрылся, а потерпевшего спасли медики.

Приговор жителю Нижнего Тагила вынес Дзержинский районный суд. Мужчина признан виновным в покушении на убийство и приговорен к реальному сроку — 6,5 лет, которые он проведет в колонии строго режима. Стоит отметить, что приговор пока не вступил в законную силу.

Напомним, 8 мая тагильчанин зарезал родственницу во время празднования своего юбилея. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте, а тагильчанин ушел из дома и уснул на улице. Об инциденте сообщили другие гости застолья, которые обнаружили рядом с собой труп.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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