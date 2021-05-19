Житель Нижнего Тагила напал на племянника с ножом

Инцидент случился утром 12 июня 2020 года в ходе конфликта, когда осужденный пришел в квартиру к своему племяннику. Юноша попросил дядю, с которым делил жилплощадь, переехать из большой комнаты квартиры в маленькую. Однако мужчина в ответ вооружился ножом и попытался нанести своему родственнику удар ножом в шею.
Племяннику удалось рукой отбить удар, однако последний продолжал попытки нанести удары ножом, говоря потерпевшему, что все равно убьет его. В ходе борьбы ему удалось нанести родственнику удар ножом в шею. Но потерпевший оказал злоумышленнику активное сопротивление и сумел разоружить его, рассказали подробности в пресс-службе региональной прокуратуры.
С места преступления нападавший скрылся, а потерпевшего спасли медики.
Приговор жителю Нижнего Тагила вынес Дзержинский районный суд. Мужчина признан виновным в покушении на убийство и приговорен к реальному сроку — 6,5 лет, которые он проведет в колонии строго режима. Стоит отметить, что приговор пока не вступил в законную силу.
Напомним, 8 мая тагильчанин зарезал родственницу во время празднования своего юбилея. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте, а тагильчанин ушел из дома и уснул на улице. Об инциденте сообщили другие гости застолья, которые обнаружили рядом с собой труп.