Жители поселка Черноисточинск жалуются на сброс сточных вод в реку Черная

Жители поселка Черноисточинск жалуются на сброс сточных вод в реку Черная
Жители поселка Черноисточинск жалуются на сброс сточных вод в реку Черная
Сегодня, 13:50ОбществоФото: Рамиль Хакимов
Жители поселка Черноисточинск продолжают жаловаться на сброс сточных вод «Водоканалом-НТ» в реку Черная. Однако проверки, организованные администрацией Горноуральского городского округа, не выявили нарушений.

Уже несколько лет жители Черноисточинска жалуются на сливы в местную реку Черная и ручей Безымянный, которые приводят к порче земли и насаждений на личных садовых участках в коллективном саду № 10.

Видео:Рамиль Хакимов

С вопросом о сбросе сточных вод ООО «Водоканал-НТ» в администрацию Горноуральского городского округа обратился общественник Рамиль Хакимов, который в течение всех этих лет пристально следит за ситуацией и пытается найти и наказать виновных.

Из ответа, который пришел ему от главы ГГО Дмитрия Летникова 27 апреля, следует, что нарушений не обнаружено.

На момент обследования нарушений, связанных с загрязнением, засорением, истощением поверхности водного объекта — река Черная не выявлено. Факт сброса сточных вод от сооружение водоподготовки ООО «Водоканал-НТ» не установлен, говорится в письме.

Но, как уверяют местные жители, сброс стоков в реку происходит постоянно, его никто не контролирует и, по сути, не признает.

Смысл в том, что нужно периодически контролировать, чтобы они не «наглели» и начали предпринимать какие-то меры по устранению этой ситуации. Мы ставили вопрос о необходимости компенсации ущерба накопленного вреда окружающей среде, рассказал TagilCity.ru житель Черноисточинска Рамиль Хакимов.

Он отметил, что в начале мая он также направил обращение в Москву в Росприроднадзор. Но пока никакого ответа оттуда не поступало.

Напомним, в начале апреля водоканал оштрафован на 80 тысяч за сброс стоков в Нижнем Тагиле. Районной прокуратурой было возбуждено не одно административное дело, а директор организации оштрафован на 10 тысяч рублей.

Сюжеты:
ЭксклюзивЭкология Нижнего ТагилаНижний Тагил
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