Жители поселка Черноисточинск жалуются на сброс сточных вод в реку Черная

Смысл в том, что нужно периодически контролировать, чтобы они не «наглели» и начали предпринимать какие-то меры по устранению этой ситуации. Мы ставили вопрос о необходимости компенсации ущерба накопленного вреда окружающей среде, рассказал TagilCity.ru житель Черноисточинска Рамиль Хакимов.