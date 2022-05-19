Абрамченко: В Ставропольском крае построят экотехнопарк

Современный экотехнопарк будет создан в Ставрополье согласно федеральному проекту «Экономика замкнутого цикла». Строительство продлится два года. Об этом сообщила вице-премьер правительства РФ Виктория Абрамченко.

По информации 360tv.ru, строительный проект планируют финансировать за счет федерального бюджета. До 90% этих средств направят на реализацию проектов компаний-резидентов. По данным Абрамченко, существует договоренность с губернатором Ставропольского края о том, что территория региона станет стартовой площадкой для воплощения инициативы социально-экономического развития «Экономика замкнутого цикла». До 2030 года в Ставропольском крае появится новейший экологический технопарк - первый из восьми планируемых. Виктория Абрамченко подчеркнула преимущества особой экономической зоны. Бенефициарные режимы помогут инвесторам заработать прибыль. Территория экотехнопарка имеет весьма перспективное в плане транспортной логистики расположение для Северного Кавказа. Вице-премьер также проинформировала о планах, касающихся вторичных ресурсов. Площадь экотехнопарка составит более 15 га. Российский экологический оператор оформил заявку на выделение земли, минуя торги, с целью реализовать масштабный инвестиционный проект (МИП). Уже состоялись переговоры с компаниями-резидентами, которые занимаются утилизацией стекла, полимеров, ПЭТ-тары, органики и изготовлением RDF. Из подобных отходов планируется делать вторичное сырье: полимерные гранулы, ПЭТ-флекс, технический грунт для рекультивации полигонов и стеклобой первого сорта. Средний показатель мощности подобных производств составит 200 тысяч тонн в год. Гендиректор ППК «РЭО» Денис Буцаев также прокомментировал перспективу строительства экотехнопарка. Он рассказал, что предприятие построят на территории опережающего социально-экономического развития «Невинномысск». Его работа охватит четыре региона: Ставропольский край, Северную Осетию, Кабардино-Балкарию и Карачаево-Черкесию. По прогнозам, экотехнопарк предоставит свыше 150 рабочих мест и обеспечит порядка 25 миллионов рублей налоговых поступлений к концу 2024 года. Общая сумма инвестиций в инфраструктуру предприятия составит 1 миллиард рублей.

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