Депутаты Госдумы рассмотрят проект закона о введении понятия "NFT-токены"

Комментируя свою инициативу, депутат Ткачев заявил, что ее цель — защита прав владельцев NFT. Сейчас в правовом поле РФ нет такого понятия, а сделки с NFT-токенами тем не менее продолжаются. В сфере криптовалют уже наметились соответствующие изменения. Теперь настало время, когда нужно регулировать применение цифрового сертификата NFT как объекта интеллектуальной собственности.