Депутаты Госдумы рассмотрят проект закона о введении понятия "NFT-токены"

Депутаты Госдумы рассмотрят проект закона о введении понятия "NFT-токены"
Депутаты Госдумы рассмотрят проект закона о введении понятия "NFT-токены"
Сегодня, 20:54ОбществоФото: flickr.com
Депутаты думской фракции «Новые люди» Владислав Даванков и Антон Ткачев представили на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект о введении понятия «NFT-токены» в российское законодательство.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу «Новых людей».

Как сообщалось в пояснительной записке (документ поступил в распоряжение ТАСС), суть инициативы в возможности “признавать NFT-токены в качестве невзаимозаменяемого токена уникального цифрового актива (изображений, видео, другого цифрового контента), в виде невзаимозаменяемых данных, хранящихся в системе распределенного реестра (иными словами, в системе блокчейн)”. Данный термин создатели проекта предлагают закрепить в статье 1 225 ГК РФ.

Комментируя свою инициативу, депутат Ткачев заявил, что ее цель — защита прав владельцев NFT. Сейчас в правовом поле РФ нет такого понятия, а сделки с NFT-токенами тем не менее продолжаются. В сфере криптовалют уже наметились соответствующие изменения. Теперь настало время, когда нужно регулировать применение цифрового сертификата NFT как объекта интеллектуальной собственности.

Напомним: невзаимозаменяемый токен (NFT) — это цифровой сертификат на основе технологии блокчейн, подтверждающий право на владение виртуальным активом. NFT уникален: он не подлежит замене на другой и не может быть подделан. Технологию создали в 2017 году.

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