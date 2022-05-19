Депутаты Госдумы рассмотрят проект закона о введении понятия "NFT-токены"

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу «Новых людей».
Как сообщалось в пояснительной записке (документ поступил в распоряжение ТАСС), суть инициативы — в возможности “признавать NFT-токены в качестве невзаимозаменяемого токена уникального цифрового актива (изображений, видео, другого цифрового контента), в виде невзаимозаменяемых данных, хранящихся в системе распределенного реестра (иными словами, в системе блокчейн)”. Данный термин создатели проекта предлагают закрепить в статье 1 225 ГК РФ.
Комментируя свою инициативу, депутат Ткачев заявил, что ее цель — защита прав владельцев NFT. Сейчас в правовом поле РФ нет такого понятия, а сделки с NFT-токенами тем не менее продолжаются. В сфере криптовалют уже наметились соответствующие изменения. Теперь настало время, когда нужно регулировать применение цифрового сертификата NFT как объекта интеллектуальной собственности.
Напомним: невзаимозаменяемый токен (NFT) — это цифровой сертификат на основе технологии блокчейн, подтверждающий право на владение виртуальным активом. NFT уникален: он не подлежит замене на другой и не может быть подделан. Технологию создали в 2017 году.