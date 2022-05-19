«Единая Россия» прокомментировала регистрацию на сайте праймериз рабочих УВЗ в Тагиле

Регистрация и участие в предварительном голосовании является добровольным, а предприятия лишь информируют о нем, настаивает пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия». Ранее рабочие УВЗ в Нижнем Тагиле получили задание зарегистрироваться на портале единороссов за определенную привилегию.

Регистрация на портале предварительного голосования является добровольной, и за отказ от нее к сотрудникам какого-либо учреждения не должны применяться санкции, сообщила пресс-секретарь Свердловского регионального отделения партии «Единая Россия» Алена Шиян. При этом в партии подтвердили, что сотрудников предприятия информируют о предстоящем предварительном голосовании, а также оказывают помощь, если те не могут самостоятельно зарегистрироваться. Никакого принуждения или сбора персональных данных не происходит, утверждают единороссы. Также Алена Шиян подчеркнула, что сайт предварительного голосования имеет максимальную степень защиты от взлома, поэтому утечка личных данных практически невозможна. Если же кого-то возмущает использование Госуслуг для регистрации, то это применяется для верификации личности и исключения «накрутки голосов». Напомним, три сотрудника УВЗ разных подразделений сообщили об указании руководства зарегистрироваться на сайте предварительного голосования партии «Единая Россия». За выполнение данного требования, после отправки скриншота о прохождении процедуры, начальство предоставило подчиненным внеплановый выходной.

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