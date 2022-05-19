Эксплуатация сверх меры илонакопителя в Перми может привести к экокатастрофе

В Пермском крае илонакопитель № 10 “Новогора” исчерпал эксплуатационный ресурс. Он находится недалеко от деревни Федотово и принимает отходы с биологических очистных сооружений. В ближайшее время строительство нового илонакопителя не планируется.

Как сообщает properm.ru, илонакопитель “Новогора” эксплуатируется уже сорок лет - его ввели в эксплуатацию в 1982 году. Проектная мощность объекта составляет 1 650 000 кубометров, и на сегодняшний день эксплуатационный ресурс исчерпан. По данным "Новогора" из одного источника, ежедневно объем накапливаемых отходов с биологических очистных сооружений составляет двести одиннадцать кубических метров, а по информации компании из другого - двести пятьдесят два кубометра. По протоколу общественных обсуждений по строительству нового илонакопителя, последний раз лимиты на размещение осадка на илонакопителе выдавались на период с 2019 по 2021 год. Этот же документ говорит о том, что расчетный период заполнения с 2019 года составляет 3 года. Местные жители приходят к выводу, что эксплуатация объекта является незаконной, а властям и “Новогору” нет дела до национального проекта “Экология”, развития туризма и характерного запаха на объекте религиозного поклонения. В санитарно-защитную зону илонакопителя и биологических очистных сооружений входят жилые дома, садово-огородные участки, археологический памятник, святой источник. Местные жители обратились с этой проблемой к губернатору Пермского края Дмитрию Махонину, отправив ему в блог фотографии с переполненным илонакопителем и комментарии о том, что в случае осадков его содержимое попадет в реку Мулянку, что станет экологической катастрофой.

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