ФИБА официально убрал Россию и Белоруссию из международных соревнований сборных

ФИБА официально убрал Россию и Белоруссию из международных соревнований сборных
ФИБА официально убрал Россию и Белоруссию из международных соревнований сборных
20 мая, 00:04ОбществоФото: championat.com
Теперь команды точно пропустят все ближайшие турниры национальных сборных

Как сообщает "Советский спорт", ссылаясь на официальный сайт организации, теперь команды точно пропустят все ближайшие турниры национальных сборных: отбор к Кубку мира (мужчины), сам Кубок мира (женщины) и оба чемпионат мира по баскетболу в формате "три на три", в котором и те, и другие являются серебряными призерами Олимпиады в Токио.

Неясным остается вопрос с участием российских клубов в Евролиге, поскольку формально лига практически не зависит от МОК. Напомним, что ранее ЦСКА подал заявку на участие в турнире, однако со стороны лиги пока никакого решения не последовало.

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