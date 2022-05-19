ФИБА официально убрал Россию и Белоруссию из международных соревнований сборных

Как сообщает "Советский спорт", ссылаясь на официальный сайт организации, теперь команды точно пропустят все ближайшие турниры национальных сборных: отбор к Кубку мира (мужчины), сам Кубок мира (женщины) и оба чемпионат мира по баскетболу в формате "три на три", в котором и те, и другие являются серебряными призерами Олимпиады в Токио.