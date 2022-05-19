Мусульмане требуют перенести могилу погибшего на Украине свердловчанина

В деревне Озерки Красноуфимского района разгорелся конфликт между местными мусульманами и матерью погибшего на Донбассе бойца, похороненного на кладбище в этом же поселке.

Могилу похороненного на мусульманском кладбище деревни под Красноуфимском 18-летнего Владислава Балахнина местные жители требуют перенести. По словам матери бойца, причиной конфликта стала смешанная кровь свердловчанина. Женщина рассказала Ура.ру, что сразу после похорон к ней подошли двое местных жителей и порекомендовали перехоронить русского в другом месте. Мы очень долго объясняли, что Влад — мусульманин, что я сама татарка, но мужчины не успокаивались, пригрозили тем, что уберут оградку на могиле и сами перезахоронят. Мы даже привели муллу, который на похоронах проводил традиционный мусульманский обряд, и просили обойтись без скандала, чтобы парень лежал спокойно, рассказала изданию мать убитого свердловчанина Роза Хатмуллина. Женщина поделилась, что недовольные захоронением сына мусульмане сами ранее тоже служили в горячих точках. Однако истинная причина недовольства селян, по словам Розы, в том, что ограда, могила и скамейка заняли на кладбище много места. Точку зрения матери бойца подтвердили изданию и в местной администрации, куда женщина обращалась с просьбой защитить место захоронения сына. Родные бойца установили ограду на очень большой территории, впритык к другим могилам. В итоге все удалось решить законно: родовое семейное захоронение оформили на двух человек, пояснила редакции глава Озерского отдела администрации Красноуфимского округа Зиля Бадертдинова. По словам чиновницы, мужчины, с которыми у Розы Хатмуллиной произошла словесная перепалка, обещали принести извинения. Остальные жители Озерков сочувствуют свердловчанке и ее утрате. Список погибших свердловчан в ходе спецоперации на Украине (обновляется)

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