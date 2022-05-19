Пионеры Нижнего Тагила отпраздновали вековой юбилей детско-юношеской организации

Днем 19 мая за ГДДЮТ в Нижнем Тагиле встретились около тысячи представителей детских общественных организаций муниципалитета — отряды Российского движения школьников, хоровые коллективы учащихся и педагогов, ветераны пионерского движения и все причастные к празднику тагильчане.
Мероприятие праздничной линейкой открыл глава города Владислав Пинаев. Градоначальник рассказал пришедшим на праздник, как его принимали в пионеры много лет назад, а также поделился результатами своей поездки в Луганск и передал тагильчанам привет от жителей города-побратима Нижнего Тагила.
После окончания торжественной части пришедшим предложили пройти квест, после которого стартовал фестиваль пионерской песни. Присутствовавшие на празднике спели песни из советского детства по «прекрасное далеко». Возле кинотеатра «Современник» 10 хоровых коллективов города представили вниманию тагильчан целую подборку пионерских песен — «Взвейтесь кострами, синие ночи», «Песня о первом пионерском отряде», «Встало солнце», «Старый барабанщик», «Марш юннатов», «Из чего же…», «Когда мои друзья со мной», «Мелодия дружбы», «По секрету всему свету», «Вместе весело шагать?», «Ты гори, костер». В финале программы дети исполнили «Пусть всегда будет солнце», сообщает пресс-служба мэрии.