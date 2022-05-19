Пионеры Нижнего Тагила отпраздновали вековой юбилей детско-юношеской организации

После окончания торжественной части пришедшим предложили пройти квест, после которого стартовал фестиваль пионерской песни. Присутствовавшие на празднике спели песни из советского детства по «прекрасное далеко». Возле кинотеатра «Современник» 10 хоровых коллективов города представили вниманию тагильчан целую подборку пионерских песен — «Взвейтесь кострами, синие ночи», «Песня о первом пионерском отряде», «Встало солнце», «Старый барабанщик», «Марш юннатов», «Из чего же…», «Когда мои друзья со мной», «Мелодия дружбы», «По секрету всему свету», «Вместе весело шагать?», «Ты гори, костер». В финале программы дети исполнили «Пусть всегда будет солнце», сообщает пресс-служба мэрии.