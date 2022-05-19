Рабочие УВЗ получили задание зарегистрироваться на сайте праймериз «Единой России»

Сначала не понял, подумал, что опять благоустройство какое-то. Увидел ссылку, понял, что голосовалка для отвода глаз: главное отдать персональные данные в ту партию. Как увидел, что только через Госуслуги регистрация, ломанулся оттуда, как чёрт от ладана, прокомментировал еще один сотрудник завода.