Рабочие УВЗ получили задание зарегистрироваться на сайте праймериз «Единой России»

Рабочие УВЗ получили задание зарегистрироваться на сайте праймериз «Единой России»
Рабочие УВЗ получили задание зарегистрироваться на сайте праймериз «Единой России»
Сегодня, 12:12ОбществоФото: TagilCity.ru
Требование руководства зарегистрироваться на сайте праймериз единороссов подтвердили несколько сотрудников «Уралвагонзавода» в Нижнем Тагиле.

Руководитель участка на УВЗ потребовал от своих сотрудников зарегистрироваться на сайте голосования «Единой России» и скинуть скриншот, подтверждающий прохождение процедуры. Об этом редакции TagilCity.ru рассказал сотрудник предприятия.

Согласно скриншоту, имеющемуся в распоряжении редакции, рабочим предлагают помощь с регистрацией. В случае, если кто-то не сможет войти на сайт праймериз с помощью логина и пароля от Госуслуг, — предлагают пройти регистрацию на сайте партии в штабе на предприятии.

Кто сам не сможет, несем в понедельник логин и пароль, будете регистрироваться в штабе, сказано в сообщении.

Собеседник предполагает, что сообщение от руководства получил не только он, но и порядка 80 его коллег по цеху. Более того, за выполнение данной просьбы сотрудникам обещают привилегию.

Кто зарегистрируется, может не выходить на работу в понедельник. Кто не зарегистрируется и не выйдет на работу — прогул, пишет адресант.

Информацию о принудительной регистрации на сайте праймериз подтвердили в беседе с редакцией еще два сотрудника УВЗ. Один из них отметил, что это стандартная практика перед выборами.

Сначала не понял, подумал, что опять благоустройство какое-то. Увидел ссылку, понял, что голосовалка для отвода глаз: главное отдать персональные данные в ту партию. Как увидел, что только через Госуслуги регистрация, ломанулся оттуда, как чёрт от ладана, прокомментировал еще один сотрудник завода.

Тагильчанина такое требование возмутило. С его слов, логин и пароль от Госуслуг при регистрации могут сохраниться на рабочем компьютере, а кто-то недобросовестный — воспользоваться доступом к его персональным данным и документации.

Редакция TagilCity.ru обратилась за комментарием в пресс-службу АО «НПК «Уралвагонзавод».

Напомним, в сентябре этого года пройдут выборы кандидатов в депутаты Гордумы Нижнего Тагила. Регистрация участников праймериз «Единой России» завершился 13 мая, голосование продлится с 23 по 29 мая этого года. От «Уралвагонзавода» и предприятий из его структуры на праймериз заявлены 13 кандидатов.

Заводы и крупный бизнес стараются защитить свои интересы. Например, построить дорогу к заводу не за счет предприятия, а за счет города. Предприятия стремятся или получить решение каких-либо проблем, или не оказаться главным плательщиком за что-либо,рассказывает TagilCity.ru генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

Помимо УВЗ, своих кандидатов на предварительное голосование выдвинул и ЕВРАЗ НТМК.

Сюжеты:
Нижний ТагилЭксклюзив
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