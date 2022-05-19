Рабочие УВЗ получили задание зарегистрироваться на сайте праймериз «Единой России»

Руководитель участка на УВЗ потребовал от своих сотрудников зарегистрироваться на сайте голосования «Единой России» и скинуть скриншот, подтверждающий прохождение процедуры. Об этом редакции TagilCity.ru рассказал сотрудник предприятия.
Согласно скриншоту, имеющемуся в распоряжении редакции, рабочим предлагают помощь с регистрацией. В случае, если кто-то не сможет войти на сайт праймериз с помощью логина и пароля от Госуслуг, — предлагают пройти регистрацию на сайте партии в штабе на предприятии.
Кто сам не сможет, несем в понедельник логин и пароль, будете регистрироваться в штабе, сказано в сообщении.
Собеседник предполагает, что сообщение от руководства получил не только он, но и порядка 80 его коллег по цеху. Более того, за выполнение данной просьбы сотрудникам обещают привилегию.
Кто зарегистрируется, может не выходить на работу в понедельник. Кто не зарегистрируется и не выйдет на работу — прогул, пишет адресант.
Информацию о принудительной регистрации на сайте праймериз подтвердили в беседе с редакцией еще два сотрудника УВЗ. Один из них отметил, что это стандартная практика перед выборами.
Сначала не понял, подумал, что опять благоустройство какое-то. Увидел ссылку, понял, что голосовалка для отвода глаз: главное отдать персональные данные в ту партию. Как увидел, что только через Госуслуги регистрация, ломанулся оттуда, как чёрт от ладана, прокомментировал еще один сотрудник завода.
Тагильчанина такое требование возмутило. С его слов, логин и пароль от Госуслуг при регистрации могут сохраниться на рабочем компьютере, а кто-то недобросовестный — воспользоваться доступом к его персональным данным и документации.
Редакция TagilCity.ru обратилась за комментарием в пресс-службу АО «НПК «Уралвагонзавод».
Напомним, в сентябре этого года пройдут выборы кандидатов в депутаты Гордумы Нижнего Тагила. Регистрация участников праймериз «Единой России» завершился 13 мая, голосование продлится с 23 по 29 мая этого года. От «Уралвагонзавода» и предприятий из его структуры на праймериз заявлены 13 кандидатов.
Заводы и крупный бизнес стараются защитить свои интересы. Например, построить дорогу к заводу не за счет предприятия, а за счет города. Предприятия стремятся или получить решение каких-либо проблем, или не оказаться главным плательщиком за что-либо,рассказывает TagilCity.ru генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.
Помимо УВЗ, своих кандидатов на предварительное голосование выдвинул и ЕВРАЗ НТМК.