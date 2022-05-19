Тагильские прокуроры задекларировали миллионные доходы за прошлый год

Второе место по благосостоянию среди советников юстиции занял главный прокурор Ленинского района Владимир Мартынов. В среднем ежемесячно он получал около 210 тысяч рублей, а за весь год заработал чуть больше 2,5 млн рублей. Совместно с супругой Мартынов владеет квартирой площадью 83 кв. м и земельным участком. Два автомобиля семьи, Mazda CX-5 и КИА SOUL, записаны на жену, общий доход которой в прошлом году составил чуть больше миллиона рублей или 90 тысяч ежемесячно.