Тагильские прокуроры задекларировали миллионные доходы за прошлый год

Среднемесячный доход Андрея Чанышева составил около 270 тысяч рублей — за весь прошлый год прокурор заработал более 3,2 млн рублей. Согласно документу, оказавшемуся в распоряжении редакции TagilCity.ru, Чанышев владеет домом площадью более 200 кв. м, квартирой (80 кв. м) и земельным участком. Его супруга задекларировала доход около 2 млн рублей. Личных автомобилей в распоряжении пары нет.
Супруга Чанышева также стала самой богатой женщиной среди жен глав прокуратур. Она задекларировала доход около 2 млн рублей, тогда как остальные жены получили в прошлом году от 290 тысяч до 1 млн рублей.
Второе место по благосостоянию среди советников юстиции занял главный прокурор Ленинского района Владимир Мартынов. В среднем ежемесячно он получал около 210 тысяч рублей, а за весь год заработал чуть больше 2,5 млн рублей. Совместно с супругой Мартынов владеет квартирой площадью 83 кв. м и земельным участком. Два автомобиля семьи, Mazda CX-5 и КИА SOUL, записаны на жену, общий доход которой в прошлом году составил чуть больше миллиона рублей или 90 тысяч ежемесячно.
Всего на 125 тысяч рублей меньше Мартынова в прошлом году получил прокурор Дзержинского района Сергей Гармаш — его среднемесячный доход составил около 200 тысяч рублей. Владеет он жилым домом площадью более 150 кв. м, гаражом и земельным участком. Ездит советник юстиции на машине Subaru Forester.
Также доход более 2 млн рублей задекларировали прокурор по соблюдению законов в исправительных колониях Евгений Макаров, природоохранный прокурор Григорий Битюков и прокурор Пригородного района Владимир Березин.
Напомним, самым богатым депутатом Городской думы Нижнего Тагила, согласно отчету за прошлый год, стал начальник коксохимического производства АО «ЕВРАЗ НТМК» Никита Беркутов.