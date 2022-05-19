В проекте «20 главных событий за 20 лет» отметили воссоединение РФ и Крыма

В 2008 году летом власти Украины объявили, что с этого времени в «Артеке» будет находиться центр национального воспитания, но уже через год он закрылся, поскольку не получил финансирования от государства. Работа лагеря возобновилась в первый же год после присоединения Крымского полуострова к России — из федерального бюджета на восстановление объекта было выделено 5 миллиардов рублей. В корпусах провели ремонт — заменили инженерные коммуникации, отреставрировали бассейн и столовую, установили новую мебель, ввели в эксплуатацию недостроенные объекты. «Артек» снова стал международным, общедоступным и бесплатным.