Издание mkset.ru пишет, что социологи, политические аналитики и журналисты проводят опросы представителей фокус-групп из разных российских регионов в возрасте от 18 до 35 лет с целью определить события в современной истории государства, которые сильнее всего повлияли на молодое поколение.
В 2022 году вся Россия отмечала восьмую годовщину присоединения Крымского полуострова к РФ. С 2014 года 18 марта является действительно национальным праздником, который отмечается ежегодно. А в самой Республике Крым он является выходным.
Как во времена СССР относились к Крыму, помнит старшее поколение. Молодые же люди знают об этом из книг и кинофильмов. Тогда взрослые мечтали отдохнуть в Ялте, а дети — съездить в пионерский лагерь «Артек» — международный детский центр, куда подростки приезжали из разных стран мира. В восьмидесятые годы его популярность распространилась далеко за пределы СССР — в лагерь приезжали дети, победившие в конкурсе сочинений «Почему я хочу попасть в Артек?», из двадцати американских штатов.
В 2008 году летом власти Украины объявили, что с этого времени в «Артеке» будет находиться центр национального воспитания, но уже через год он закрылся, поскольку не получил финансирования от государства. Работа лагеря возобновилась в первый же год после присоединения Крымского полуострова к России — из федерального бюджета на восстановление объекта было выделено 5 миллиардов рублей. В корпусах провели ремонт — заменили инженерные коммуникации, отреставрировали бассейн и столовую, установили новую мебель, ввели в эксплуатацию недостроенные объекты. «Артек» снова стал международным, общедоступным и бесплатным.
Крым всегда был пророссийским — хотя бы потому, что местные жители разговаривали преимущественно на русском языке. Поэтому когда власти Украины решили заставить их изъясняться только на украинском и запретили выбирать собственный путь развития, жители полуострова решили самоопределиться.
Тогда в разговоре с журналистами глава Крыма Сергей Аксенов пояснил, что уже в начале 2014 года было понятно, что беспорядки на майдане ничем хорошим для Украины не закончатся. Но крымчане верили, что Янукович не допустит начала гражданской войны.
«Однако с каждым днем эта надежда таяла. Люди видели, как президент заигрывает с мятежниками, как сдает позицию за позицией, и все больше осознавали, что могут рассчитывать только на себя. 28 января в Симферополе прошел массовый митинг, собравший тысячи людей. Организатором митинга выступила партия «Русское единство», — рассказал Аксенов.