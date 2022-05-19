Ввод ограничений для вождения самокатов поддержали 46% опрошенных тагильчан

Ввод ограничений для вождения самокатов поддержали 46% опрошенных тагильчан
Ввод ограничений для вождения самокатов поддержали 46% опрошенных тагильчан
Сегодня, 11:42ОбществоФото: pixabay.com
Жители Нижнего Тагила желали бы ввести для любителей электросамокатов ограничения. Такие данные следуют из опроса SuperJob.

На прошлой неделе Минпромторг сообщил о разработке ГОСТа для пользователей электросамокатов. 46% опрошенных тагильчан высказались за ввод для них ограничений.

Опрос проводился сервисом SuperJob. В нем участвовали представители экономически активного населения.

За введение запретов проголосовали — 46% респондентов, сказав, что люди, катающиеся на электросамокатах – опасны для простых прохожих. Тагильчане сказали, что те слишком быстро катаются. Некоторые вовсе пожелали запретить такой транспорт.

Против ввода ограничений проголосовало 27% респондентов. Многие из них высказались, что для пользователей электросамокатов стоит создать специальные дорожки и напомнили, что такой вид транспорта очень экологичный.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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