Ввод ограничений для вождения самокатов поддержали 46% опрошенных тагильчан

На прошлой неделе Минпромторг сообщил о разработке ГОСТа для пользователей электросамокатов. 46% опрошенных тагильчан высказались за ввод для них ограничений.
Опрос проводился сервисом SuperJob. В нем участвовали представители экономически активного населения.
За введение запретов проголосовали — 46% респондентов, сказав, что люди, катающиеся на электросамокатах – опасны для простых прохожих. Тагильчане сказали, что те слишком быстро катаются. Некоторые вовсе пожелали запретить такой транспорт.
Против ввода ограничений проголосовало 27% респондентов. Многие из них высказались, что для пользователей электросамокатов стоит создать специальные дорожки и напомнили, что такой вид транспорта очень экологичный.