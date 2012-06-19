«Нижнетагильский городской родительский комитет» официально стал общественным движением

За последние несколько месяцев Комитет проделал огромную работу. Внимание к детям, лишенных родительской заботы, активисты Родительского комитета ставят на одно из главных мест в своей работе. В Домах малютки,Детских домах, Детских социальных центрах регулярно проводятся праздники для детей (с клоунами, играми, подарками). В новогодние праздники во многих детских учреждениях побывали Дед Мороз и Снегурочка.Помимо праздников и регулярных сборов необходимой гуманитарной помощи, Родительский комитет организовал и много других мероприятий: поездки детей в театры, цирк, спортивные соревнования, филармонию и многое другое.

Одна из программ Родительского комитета - катание детей на лошадях. В течение этого года, благодаря помощи Конного клуба «Олимп», дети из всех детских домов и социальных центров Тагила покатаются на лошадях, пони и верблюде. В прошлом месяце Родительский комитет привез вгости к воспитанникам Детского дома №1 популярного молодежного актера, звезду сериала «Реальные пацаны» Николая Наумова.

Также активисты проводят большую работу по помощи малообеспеченным семьям и больным детям. Например, в мае Муниципальный Молодежный театр при поддержке ГРК дал благотворительный спектакль, все средства от которого пошли на лечение юного тагильчанина Ярослава Пермякова. В начале года активисты ГРК совместно с правоохранительными органами проводили регулярные рейды по торговым точкам с целью предотвращения продажи алкоголя и табака несовершеннолетним. Эта работа будет продолжена.