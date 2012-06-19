Новинка от Молочной Благодати Сыр плавленый из творога соленый

Этот продукт, изготовленный из творога, масла сливочного, молока обезжиренного, сливок, молока сухого с введением вкусовых ингредиентов путем тепловой обработки в присутствии специальных структурообразователей, предназначенный для непосредственного употребления в пищу. Изысканный вкус сыра придётся по душе самым взыскательным гурманам. Срок годности продукта составляет 30 суток.

Сыр плавленый – прекрасный источник хорошо усвояемых жиров, играющих важную энергетическую, пластическую, защитную и регуляторную роль в организме человека, это источник кальция и фосфора, отвечающих за состояние костей, здоровье волос и ногтей. Важно, что кальций в сыре находится в оптимальном соотношении с фосфором и магнием, что повышает его усвояемость.

Сыры плавленые также являются хорошим источником витаминов А, Д, В2, Е, фолиевой кислоты. Сочетание этих витаминов и минеральных веществ с полноценными белками и жирами способствуют наилучшему усвоению всех питательных веществ, содержащихся в сыре.

В этом сыре нежная, пластичная консистенция прекрасно сочетается с приятным сырным вкусом, что позволяет употреблять его как отдельный продукт. Кроме того, сыр хорош с огурцами, салатом, капустой, зеленью и другими овощами, что позволяет готовить недорогие и чрезвычайно полезные блюда.