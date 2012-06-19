С июля изменится режим работы Пенсионного фонда

Теперьпрем населения будет вестись следующим образом: с понедельника по четверг с09.00 до 18.00, в пятницу - с 09.00 до 16.45, перерыв с 13.00 до 13.45. Специалистынапоминают также, что у тагильчан есть возможность заранее записаться на приемпо вопросам пенсионного обеспечения и материнского капитала. Телефоны длязаписи: 92-05-11, 8-952-141-22-42.