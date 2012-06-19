С июля изменится режим работы Пенсионного фонда
19 июня 2012, 13:51Общество
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С 1 июля несколько изменится график работы Нижнетагильского Управления Пенсионного фонда в Нижнем Тагиле и Пригородном районе. Как сообщает пресс-служба Управления, это связано с унификацией работы Пенсионного фонда по всей России согласно Федеральному закону о предоставлении государственных и муниципальных услуг.
Теперьпрем населения будет вестись следующим образом: с понедельника по четверг с09.00 до 18.00, в пятницу - с 09.00 до 16.45, перерыв с 13.00 до 13.45. Специалистынапоминают также, что у тагильчан есть возможность заранее записаться на приемпо вопросам пенсионного обеспечения и материнского капитала. Телефоны длязаписи: 92-05-11, 8-952-141-22-42.
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