Сотрудники нижнетагильской библиотеки научили детей технике декупажа
19 июня 2012, 10:28Общество
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С наступлением лета многие ребята разъехались по бабушкам-дедушкам, а кому-то повезло проводить время в детских лагерях. Здесь всегда много развлечений, конкурсов, а на днях дети освоили декоративную технику декупажа.
В этом импомогла заведующая филиалом библиотеки №14 Ирина Истомина, которая научилатворить волшебство своими руками ребят летнего лагеря МБОУ СОШ №5. За основубыли взяты цветочные горшочки, баночки и стаканы. Их поверхность обрабатывалипосредством бумажной аппликации. Дети кропотливо создавали узоры птиц,животных, цветы, а потом наклеивали на основу. В итоге получились оригинальныеи уникальные вещи.
Фото с сайта tagillib.ru
Все участники остались очень довольны новымизнаниями и своей работой. Каждый радовался, принесет домой сделанную своими рукамизатейливую вещицу.
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