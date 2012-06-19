Сотрудники нижнетагильской библиотеки научили детей технике декупажа

В этом импомогла заведующая филиалом библиотеки №14 Ирина Истомина, которая научилатворить волшебство своими руками ребят летнего лагеря МБОУ СОШ №5. За основубыли взяты цветочные горшочки, баночки и стаканы. Их поверхность обрабатывалипосредством бумажной аппликации. Дети кропотливо создавали узоры птиц,животных, цветы, а потом наклеивали на основу. В итоге получились оригинальныеи уникальные вещи.