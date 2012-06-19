Тагильчане смогут принять участие в литературных, журналистских и социальных конкурсах

Во-первых, у тагильчан естьвозможность поучаствовать в конкурсе «Урал многоликий». Здесь будутопределяться лучшие журналистские работы, опубликованные, вышедшие в эфир илиразмещенные в Интеренете в 2011-2012 годах. Будет учитываться тематика,материал должен быть направлен на формирование толерантного сознания иповедения, воспитания культуры мира, обеспечения атмосферы межнациональногосотрудничества и межконфессионального согласия и профилактики экстремизма вгороде Екатеринбурге и Свердловской области. Работы предоставлять до 28сентября 2012 года.

Во-вторых, запущен конкурс социальной рекламы «Урал - территория дружбы». Оннаправлен на формирование уважительного отношения к окружающим, толерантности. Рекламаможет быть выполнена в любой технике, как в бумажном, так и в электронномформате. Каждый участник может предоставить на конкурс не более трех проектов,которые могут быть выполнены, как в виде эскизов либо готовых плакатов, так и ввиде видеороликов продолжительностью не более 2-х минут. Участвовать могут всежелающие, вплоть до частных организаций и предприятий. Работы нужнопредоставить до 7 сентября 2012 года.

Третий конкурс посвящен созданию плаката «Мир, согласие, уважение». Ондолжен привлекать внимание общественности к проблемам формирования толерантногосознания и поведения. В этом конкурсе есть ограничения по возрасту, могутучаствовать люди от 7 до 25 лет, однако допустимо участие единого творческогоколлектива над одним плакатом. Создавать его можно вплоть до 31 октября 2012года.

Завершает череду конкурсов литературный с названием «О родном Урале народном языке». Пути художника неисповедимы, поэтому работы допускаются в несколькихтематиках: Урал поликультурный, Урал многонациональный, этнокультурная историяУрала и история народов его населяющих. Создавать текст можно в прозе, можно встихах, отсюда и две номинации.

Важный момент, на конкурс выдвигаются оригинальные произведения, созданныена родном автору языке, которое должно сопровождаться переводом на русскийязык. Под родным языком организаторы понимают язык народа или этническойгруппы, к которой относится человек, язык, связывающий его с предыдущимипоколениями, их духовными приобретениями, служащий фундаментом этнической инациональной самоидентификации. Каждый автор может представить на Конкурс любоеколичество произведений. Ограничения для участников Конкурса по возрастуотсутствуют. Работы отправлять до 30 ноября 2012 года.

Все материалы направляются по адресу: 620146, городЕкатеринбург, ул. Академика Бардина, д. 28 с 12.00 до 19.00; ГКУК СО«Свердловская областная межнациональная библиотека». Также можно направить наэлектронный адрес: pr@somb.ru с указанием темы конкурса.

Тел. для справок: +7 (343) 234-17-05.