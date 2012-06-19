В Нижнем Тагиле на выставке беспородных животных более 40 питомцев нашли хозяев (ФОТО)
19 июня 2012, 09:06Общество
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На днях состоялась очередная выставка беспородных животных, которая традиционно прошла во городском дворце молодежи. Организаторами выступили общество защиты животных «Зоомир» при поддержке Нижнетагильского местного отделения «Молодой гвардии ЕР».
Выставкапрошла более чем успешно, ведь свой настоящий дом обрели более 40-ка кошек исобак. При этом на мероприятии, как уже стало доброй традицией, детей тожепревращали в смешных зверят, разрисовывая мордочки.
Каждый посетитель выставки мог получить бесплатнуюконсультацию ветеринара, а также оставить пожертвования для животных. Всесобранные средства пойдут на покупку кормов, лечение и стерилизацию животных.
Фото с официального сайта города
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