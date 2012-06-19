В ООО «Школьный общепит 1» прошла плановая проверка соблюдения санитарных норм

Территориальныйотдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области заключил, что во всехэтих школах столовые не соответствует требованиям санитарных правил пообъемно-планировочным решениям, набору помещений и оборудованию, а также не хватает кастрюль, изготовленных изнержавеющей стали или аналогичных по гигиеническим свойствам материалов: дляприготовления и хранения готовых блюд используется посуда из алюминия.

В ряде школне соблюдается технология приготовления блюд, не везде выход порций соответствуетгигиеническим нормам. В двух школах моечные ванны для мытья столовой посудыобеспечены деревянными или марлевыми пробками вместо пробок из полимерныхили резиновых материалов. Там же неправильно проводится просушивание кухоннойпосуды.

В ряде школне соблюдается порядок мытья столовой посудыи правила обработки столовыхприборов, производственных столов, неправильно хранятся овощи. Нарушения былиотмечены и в правилах ведения документации, а также в отсутствиицентрализованной стирки специальной санитарной одежды для работников пищеблока.В некоторых школах на окнах не оказалось москитной сетки, предупреждающей залетнасекомых. В трех школах имеются сотрудники, не привитые от вирусного гепатита «В»в соответствии с национальным календарем профилактических прививок.

По результатам выявленных нарушений в отношениидиректора ООО «Школьный общепит 1» и сотрудников приняты мерыадминистративного воздействия, выданы предписания об устранении выявленныхнарушений.