В ООО «Школьный общепит 1» прошла плановая проверка соблюдения санитарных норм
На днях прошла плановая выездная проверка ООО «Школьный общепит 1», которая осуществляет организацию питания в школах Дзержинского и Тагилстроевского районов Нижнего Тагила. В число проверяемых школ вошли МБОУ СОШ №№9, 13, 43, 77, 36, 138, 8, 41, и в каждой были найдены нарушения санитарных правил.
Территориальныйотдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области заключил, что во всехэтих школах столовые не соответствует требованиям санитарных правил пообъемно-планировочным решениям, набору помещений и оборудованию, а также не хватает кастрюль, изготовленных изнержавеющей стали или аналогичных по гигиеническим свойствам материалов: дляприготовления и хранения готовых блюд используется посуда из алюминия.
В ряде школне соблюдается технология приготовления блюд, не везде выход порций соответствуетгигиеническим нормам. В двух школах моечные ванны для мытья столовой посудыобеспечены деревянными или марлевыми пробками вместо пробок из полимерныхили резиновых материалов. Там же неправильно проводится просушивание кухоннойпосуды.
В ряде школне соблюдается порядок мытья столовой посудыи правила обработки столовыхприборов, производственных столов, неправильно хранятся овощи. Нарушения былиотмечены и в правилах ведения документации, а также в отсутствиицентрализованной стирки специальной санитарной одежды для работников пищеблока.В некоторых школах на окнах не оказалось москитной сетки, предупреждающей залетнасекомых. В трех школах имеются сотрудники, не привитые от вирусного гепатита «В»в соответствии с национальным календарем профилактических прививок.
По результатам выявленных нарушений в отношениидиректора ООО «Школьный общепит 1» и сотрудников приняты мерыадминистративного воздействия, выданы предписания об устранении выявленныхнарушений.
© TagilCity.ru