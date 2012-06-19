Веселые соревнования провели сотрудники ГИБДД Нижнего Тагила для ребят в ДОК «Антоновский» (ФОТО)

Конкурс проходил в несколько этапов. Первый тур «Приветствие»состоял из агитбригад по правилам дорожного движения, которые ребята заготовилизаранее. Со сцены прозвучали также песни про инспекторов ДПС и была проведенапрезентация новых знаков дорожного движения. Так, очень понравился сотрудникамГИБДД знак «Устраните тонировку» и «Некрасьтесь за рулем».

Далее все участвовали в конкурсе «Разминка». Средикаверзных вопросов про ситуации на дороге попадались и смешные: «На чемпередвигалась Баба Яга?», «На каком транспортном средстве ехал Емеля к Царю?».Самым сложным этапом стал «Знатоки дорожных знаков», где дети должны былиправильно назвать не только сам знак, но и группу, к которой он относится.

В завершение соревнований был проведен «Конкурскапитанов». Как рассказывает пресс-служба ОГИБДД, старший инспектор попропаганде Молин Олег задавал сложные вопросы по правилам дорожного движениякапитанам команд. Ребята показали очень хороший уровень знаний.

В итоге соревнования превратились в настоящий праздник, и все получилиморе положительных эмоций.

Фото предоставлено пресс-службой ОГИБДД «Нижнетагильское»