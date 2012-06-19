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Веселые соревнования провели сотрудники ГИБДД Нижнего Тагила для ребят в ДОК «Антоновский» (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Веселые соревнования провели сотрудники ГИБДД Нижнего Тагила для ребят в ДОК «Антоновский» (ФОТО)

19 июня 2012, 12:33Общество
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