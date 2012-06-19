Жители Вагонки решили предпринять меры в отношении строительства офисного здания на Патона, 5

Однакоработы ведутся, на площадке уже «вырастают» гаражи. На днях между «несогласными»было принято решение провести собрание жильцов, чтобы решить, какие меры можнопредпринять для отмены стройки и возможного восстановления парковой зоны наэтой территории. По итогам собрания решили писать жалобу в областнуюпрокуратуру и инстанции областного уровня. Жильцы уже давно «сражаются» за свой«зеленый уголок», и на местном уровне их просьбы не удовлетворяются.