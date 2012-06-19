Жители Вагонки решили предпринять меры в отношении строительства офисного здания на Патона, 5
19 июня 2012, 17:19Общество
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Некоторое время назад в редакцию TagilCity.ru обратился один из жителей на улице Патона с просьбой осветить ситуацию в этом районе. Жители Вагонки недовольны развернувшимся под их окнами строительством нового офисного здания. Суть претензии в том, что компания-застройщик не проявила должного внимания на этапе согласования будущего строительства с близлежащими жилыми домами. Ни один из местных жителей не согласен на проведение работ, ведь новое здание лишит их возможности восстановить на этой территории некогда популярную, но теперь заброшенную детскую площадку.
Однакоработы ведутся, на площадке уже «вырастают» гаражи. На днях между «несогласными»было принято решение провести собрание жильцов, чтобы решить, какие меры можнопредпринять для отмены стройки и возможного восстановления парковой зоны наэтой территории. По итогам собрания решили писать жалобу в областнуюпрокуратуру и инстанции областного уровня. Жильцы уже давно «сражаются» за свой«зеленый уголок», и на местном уровне их просьбы не удовлетворяются.
Фото предоставлено жильцом дома на улице Патона
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