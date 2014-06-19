Чемпионат мира по футболу в твоем мобильном с помощью «СМОТРИ+»

Трансляции всех матчей Чемпионата мира по футболу в Бразилии, а также нарезки лучших моментов игр с эксклюзивным комментарием Юрия Розанова доступны в приложении «СМОТРИ+».

12 июня в Бразилии стартовал Чемпионат мира по футболу. Специально к этому событию генеральный партнер сборной России по футболу компания «МегаФон» совместно с ВГТРК подготовила подарок всем болельщикам – бесплатное приложение для смартфонов и планшетов «СМОТРИ+», благодаря которому можно будет смотреть все матчи в прямом эфире. Также всем абонентам будет доступен архив трансляций, подборка лучших моментов и самая полная статистика по всем матчам и командам.

Только в приложении «СМОТРИ+» будут доступны нарезки с лучшими моментами всех 64 матчей и эксклюзивным комментарием Юрия Розанова. Не успеваете посмотреть матч целиком? Не беда – в «СМОТРИ+» доступен самый полный обзор матча с лучшим комментатором страны.

Приложение «СМОТРИ+» бесплатно и доступно для скачивания абонентами всех операторов, при этом для абонентов «МегаФона» интернет-трафик при просмотре видео из приложения не тарифицируется. Приложение работает через Wi-Fi и мобильный интернет.