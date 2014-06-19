Горящие туры! Спешите!
ТУНИС - снижены цены! Топливных сборов нет! Вылет 26.06, на 9 ночей, все включено, 2 взрослых: LE KHALIFE HOTEL 3* - 58045 руб.
ТУНИС - снижены цены! Топливных сборов нет!
Вылет 26.06, на 9 ночей, все включено, 2 взрослых:
LE KHALIFE HOTEL 3* - 58045 руб.
HOTEL SAFA 3* - 61199 руб.
MARINA PALACE 4* - 64357 руб.
HOTEL EL KANTAOUI CENTER 4* - 54656 руб.
EL MOURADI CLUB SELIMA 3* - 64606 руб.
CHIRAZ MONASTIR 3* - 64618 руб.
EL FELL 3* - 65092 руб.
THE PIRATES GATE RESORT&THALASSO 4* - 65489 руб.
HOUDA YASMIN HAMMAMET 4* - 66353 руб.
LE SHALIMAR 4* - 68774 руб.
EL MOURADI CLUB KANTAOUI 4* - 69120 руб.
EL MOURADI PALACE 5* - 75089 руб.
GOLDEN YASMIN MEHARI 5* - 75718 руб.
Семейные отели с детским клубом!
Вылеты с 22.06 по 29.06,на 8 дней 2 взрослых + ребенок до 12 лет, срок бронирования до 20.06!
VITAL HOTEL - 60928 руб.
SUN FIRE BEACH HOTEL - 60928 руб.
SUN STAR BEACH HOTEL - 63646 руб.
SUNLIFE PLAZA - 66011 руб.
MAYA MELISSA GARDEN HOTEL - 66576 руб.
XENO HOTELS ALPINA - 68518 руб.
CLUB HOTEL ANJELIQ - 70953 руб.
EUPHORIA EXCELSIOR HOTEL - 72295 руб.
VERA STONE PALACE - 80625 руб.
Количество мест на рейсах ограничено! Тел. (3435) 43-10-89, ул. Победы, 22