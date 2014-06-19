Сергей Носов провел выездное совещание у Горсовета (ФОТО)

В настоящее время на месте ведутся активные работы: поверхность земли подготавливается к укладке плитки. Обсуждается проект озеленения участка фирмой «Гарден», однако, как выяснилось, еще не до конца решено, какие растения будут высажены. Кроме того, представители фирмы поделились с TagilCity.ru:

Сейчас до сих пор мы не видели окончательного проекта. Как только установят бортовой камень, мы приступим.

Владимир Прокопьевич Юрченко заявил TagilCity.ru, что работы будут завершены к 5 июля. Именно на этот период намечен приезд Владимира Путина. Сейчас никаких сложностей с выполнением работ нет, сказал начальник управления городского хозяйства.

Лебедева Татьяна Владимировна, заместитель директора по практике Нижнетагильского строительного техникума, рассказала TagilCity.ru о том, что студенты в тандеме с преподавателями уже давно готовят различные проекты по благоустройству дворов.

Преподаватель рассказала, что в центре сквера будет стоять камень в 9 куб.м. А студентов попросили также придумать озеленительную форму. Но не все варианты были приняты по причине финансовой недостаточности и особенностей приживаемости растений.

Скамейки - европейский хит, о которых TagilCity.ru ранее писал, также заинтересовали представителей администрации. Сергей Носов, узнав о «светящихся скамейках» и о том, что они работают от сети, даже пошутил «Вдруг коротнет кого-нибудь». Хотя, конечно, этот вариант исключен, технология скамеек продумана до мелочей и, более того, рассматривается вариант работы от солнечных батарей.