Тагильчанин Сергей Семенов нашелся. «Так получилось»
Два дня подряд полиция Нижнего Тагила разыскивала тагильчанина Семенова Сергея. Несовершеннолетний парень ушел на прогулку вчерашним днем. Сегодня молодой человек нашелся.
Несколько минут назад, позвонив по номеру, который разместила полиция Нижнего Тагила в объявлении, журналист TagilCity.ru услышал заветные гудки на другом конце провода.
Трубку взял молодой человек, которым оказался сам Сергей. На вопрос, почему парень заставил родителей понервничать, Сергей смущенно сказал: «Так получилось». Сейчас он находится дома.
Отметим, что, по всей видимости, активные действия полиции, СМИ и социальных сетей заставили парня пересмотреть свой поступок. Остается надеяться, что эта ситуация в тагильской семье больше не повторится.
В полиции рассказали следующее:
В ходе оперативно-розыскных мероприятий установили родственника, проживающего по ул. Солнечная. Инспектор ПДН пошла по этому адресу с проверкой и застала подростка выходящим из дома. Сотрудникам полиции Сергей пояснил, что загулялся с друзьями допоздна и не стал беспокоить маму, которая рано ложится спать. Остался ночевать у родственника, позвонить не смог, так как разрядился телефон. Подростка поставят на учет в ПДН, возьмут под контроль и семью, проведут необходимые профилактические мероприятия.
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