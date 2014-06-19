Тагильчанин Сергей Семенов нашелся. «Так получилось»

Трубку взял молодой человек, которым оказался сам Сергей. На вопрос, почему парень заставил родителей понервничать, Сергей смущенно сказал: «Так получилось». Сейчас он находится дома.

Отметим, что, по всей видимости, активные действия полиции, СМИ и социальных сетей заставили парня пересмотреть свой поступок. Остается надеяться, что эта ситуация в тагильской семье больше не повторится.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий установили родственника, проживающего по ул. Солнечная. Инспектор ПДН пошла по этому адресу с проверкой и застала подростка выходящим из дома. Сотрудникам полиции Сергей пояснил, что загулялся с друзьями допоздна и не стал беспокоить маму, которая рано ложится спать. Остался ночевать у родственника, позвонить не смог, так как разрядился телефон. Подростка поставят на учет в ПДН, возьмут под контроль и семью, проведут необходимые профилактические мероприятия.