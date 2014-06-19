Три кандидата на звание «Почетный гражданин» в Нижнем Тагиле: тренер, спортсменка и создатель танка
Накануне Глава Нижнего Тагила Сергей Носов провел заседание оргкомитета по подготовке к Дню города-2014. Один из рассмотренных вопросов - о вынесении на утверждение Нижнетагильской городской Думы кандидатур на присвоение звания «Почетный гражданин города».
В соответствии с действующим положением о звании «Почетный гражданин города Нижний Тагил», на утверждение городской Думы выносится не более трех кандидатур, решение принимается тайным голосованием на заседании оргкомитета, сообщается на официальном сайте города.
В результате из семи представленных кандидатур большинство голосов было отдано трем - Владимиру Казарину, заслуженному тренеру России, подготовившему немало именитых спортсменов, Михалине Лысовой, завоевавшей на XI зимних Паралимпийских играх в Сочи три золотых и три серебряных медали.
Посмертно на присвоение звания «Почетный гражданин города» выдвинут Владимир Поткин, создатель современного российского танка Т-90, в 1987-1999 годах начальник-главный конструктор Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения.
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