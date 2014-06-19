В Думе поддержали идею штрафов за чрезмерное употребление иностранных слов
19 июня 2014, 11:30Общество
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Профильный комитет Госдумы по культуре рекомендовал палате принять в первом чтении законопроект о штрафах за неоправданное использование иностранных слов при публичном распространении информации на русском языке.
Инициатива была внесена группой депутатов фракции ЛДПР в прошлом году, позднее появилась ее новая редакция. Наказание предлагается прописать в Кодексе об административных правонарушениях, сообщает «Российская газета».
В случае принятия поправки, гражданам за это будет грозить штрафом от 2 до 2,5 тысячи рублей, должностным лицам - от 4 до 5 тысяч рублей, юрлицам - от 40 тысяч до 50 тысяч рублей.
Проект может быть включен в повестку заседания Думы на 1 июля.
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