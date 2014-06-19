В Думе поддержали идею штрафов за чрезмерное употребление иностранных слов

Инициатива была внесена группой депутатов фракции ЛДПР в прошлом году, позднее появилась ее новая редакция. Наказание предлагается прописать в Кодексе об административных правонарушениях, сообщает «Российская газета».

В случае принятия поправки, гражданам за это будет грозить штрафом от 2 до 2,5 тысячи рублей, должностным лицам - от 4 до 5 тысяч рублей, юрлицам - от 40 тысяч до 50 тысяч рублей.