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В Думе поддержали идею штрафов за чрезмерное употребление иностранных слов
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Думе поддержали идею штрафов за чрезмерное употребление иностранных слов

19 июня 2014, 11:30Общество
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