51-летний житель Кировграда переехал жить в Нижний Тагил и пропал

Сообщается, что 51-летний мужчина в апреле 2014 года переехал жить в Нижний Тагил.

Однако до сих пор о его судьбе ничего не известно, пишет ИА «Все Новости».

Рост Сергея Максимовских 170-173 см.

У пропавшего мужчины - искривленный нос и многочисленные татуировки на теле.