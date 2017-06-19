51-летний житель Кировграда переехал жить в Нижний Тагил и пропал
19 июня 2017, 08:00Общество
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Полиция Кировграда разыскивает Сергея Максимовских.
Сюжеты: Нижний Тагил
Сообщается, что 51-летний мужчина в апреле 2014 года переехал жить в Нижний Тагил.
Однако до сих пор о его судьбе ничего не известно, пишет ИА «Все Новости».
Рост Сергея Максимовских 170-173 см.
У пропавшего мужчины - искривленный нос и многочисленные татуировки на теле.
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