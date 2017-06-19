Дом с «интеллектом»: жители нового квартала Академического начнут управлять квартирами онлайн

Цены на квартиры в микрорайоне нового поколения – от 2,1 млн. рублей. Чего ещё ожидать от дома комфорт-класса в Академическом? О «фишках» будущего квартала и возможностях покупки квартиры без ипотечного кредита, рассказывают эксперты.

Не надо уезжать из Академического, чтобы переехать в дом комфорт-класса. В районе улиц Шаманова – Мехренцева скоро сдадут «Аксиому», первую из пяти новостроек квартала нового поколения. Её возведением занимается «Группа компаний НКС», известная по таким знаковым проектам для города, как ЖК «Квартал Художников» на Автовокзале, ЖК «Лига Чемпионов» на Ясной, ЖК «Регата» на ВИЗе, ЖК «Любовь».

Этот дом, как и весь будущий жилой квартал, будет отличаться от того, что строилось до этого в Академическом. Правда, не ценой, а качеством.

Кирпичная кладка, которую мы используем в строительстве, позволяет добиться более высокой степени звукоизоляции квартир. Для этих же целей мы предъявляем повышенные требования к прочностным и звуко-теплоизоляционным характеристикам входных дверей сейфового типа (толщина стали, силовой каркас, контуры уплотнения, звукоизоляционные материалы, комплектация и отделка) – всё, чтобы новосёлам было максимально комфортно говорят в отделе продаж «Группы компаний НКС».

Но и это еще не все. За минимальные деньги (на стадии строительства стоимость квартир в доме начинается от 2,1 млн. рублей) будущие жильцы получат «умную» систему, позволяющую управлять квартирами онлайн или с помощью мобильных устройств.

Каждый собственник сможет просматривать изображения со всех камер наблюдения, отслеживать показания приборов учета, а также общаться в режиме онлайн с управляющей компанией. При помощи приложения для смартфонов жители смогут дистанционно подавать заявки в управляющую компанию, получать счета за коммунальные услуги или смотреть за тем, что происходит на детской площадке или паркинге заявляет застройщик.

Такая «умная» система дома позволит новосёлам подключить свои персональные камеры (к примеру, на квартиру или машино-место), изображение с которых соседям будет недоступно.

Еще одним преимуществом «Аксиомы» станет возможность любоваться закатами. Комплекс так удачно расположен, что его новосёлы не будут жить «окна в окна». А это значит, что с большинства верхних этажей новостройки будут открываться фантастически красивые виды на город.

Кроме того, на каждом этаже ЖК «Аксиома» будет всего по пять квартир, что позволит подружиться с соседями, большинство из которых — молодые семейные пары. И это не удивительно, в ассортименте – только просторные «однушки», площадью от 38 кв. м, и трёхкомнатные правильной классической планировки, площадью от 75 кв. м.

Квартиры, которые уже можно приобрести, будут сдаваться с высококлассной чистовой отделкой: уложен качественный ламинат богатых светлых оттенков, наклеены обои под покраску, установлены межкомнатные двери и сантехника европейского уровня. Благодаря горизонтальной разводке системы отопления и поквартирным приборам учёта всех энергоресурсов будущие жильцы смогут значительно экономить на оплате коммунальных услуг. А с помощью системы телеметрии новосёлы будут избавлены от необходимости списывать показания приборов учёта – данные с них будут автоматически поступать в управляющую компанию.

Изумит будущих жильцов и стилевое оформление холлов и парадных. Дизайнерское решение подразумевает использование в отделке мест общего пользования шикарного серо-бежевого керамогранита, имитирующего фактуру натурального камня. Прозрачные входные группы добавят света и уюта парадным, а их оригинальная подсветка в вечернее время – дополнительного лоска. Все подъезды оборудуют удобными пандусами для колясок.

В доме установят скоростные и бесшумные лифты фирмы «OTIS» с оригинальной отделкой кабин, на которых с любого этажа можно спуститься в паркинг. Кстати о паркинге. Въезд в него будет осуществляться с улицы Павла Шаманова, а не через двор. Это позволит родителям спокойно отпускать детей на площадку, не беспокоясь об их безопасности. Территорию всего комплекса оснастят системой видеонаблюдения и огородят от посторонних.

Во дворе ЖК «Аксиома» появится огромное количество игровых комплексов для детей разных возрастов. Чтобы защитить маленькие коленки от падений, застройщик покроет спортивные площадки специальным травмобезопасным покрытием. Для взрослых на территории предусмотрена целая аллея с уютными скамейками, малыми архитектурными формами, яркими клумбами и цветущими кустарниками.

Во дворе жилого квартала проектом заложено строительство большого современного детского сада, в который смогут ходить все малыши ЖК «Аксиома».

Что касается цен. Они для комплекса такого уровня самые, что ни на есть лояльные. Однокомнатная квартира на стадии строительства стоит от 2,1 млн рублей, трёхкомнатная – от 3,4 млн рублей.

ЖК «Аксиома» аккредитован в ведущих банках страны. Также есть возможность реализации материнского капитала.

Приобрести жильё можно, воспользовавшись беспроцентной рассрочкой до конца года. Для этого необходимо внести первоначальный взнос в размере 20% от стоимости квартиры. Остальная сумма вноситься до 30 декабря 2017 года.